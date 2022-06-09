俄烏戰爭、高通膨加上中國「清零」政策衝擊經濟，世界銀行與經濟合作發展組織（OECD）同步下修全球經濟成長預測。世銀警告全球有陷入1970年代停滯性通膨的風險，但OECD認為噩夢重演機率不大。

世銀7日發布最新《全球經濟展望》報告，預估今年全球經濟成長率，從去年的5.7％大幅放緩到2.9％，與1月報告估值4.1％相比下修1.2個百分點。

世銀報告提到不僅是今年，明後年全球經濟都可能像這樣低速成長，但同時大部分經濟體的通膨持續超標，暗指存在停滯性通膨風險。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示:「俄烏戰爭、中國封城、供應鏈混亂及停滯性通膨風險重創經濟成長，很多國家恐難逃衰退。」

根據世銀報告，今年先進經濟體成長率，料從去年的5.1％劇減到2.6％，明年進一步放緩至2.2％。其中美國GDP成長率由去年的5.7％下滑到2.5％，歐元區成長率從去年的5.4％驟降到2.5％，日本今年成長率預估與去年持平停在1.7％。

新興市場暨開發中經濟體今年的成長率，預估由去年的6.6％幾乎腰斬為3.4％。最受關注的中國GDP成長率，今年將從去年的8.1％跌到4.3％。

繼世銀之後，OECD周三也調降全球經濟成長展望，預期今年全球成長率3％，遠不及去年12月更新報告預估的4.5％。至於明年的成長增幅，由前估值3.2％下修為2.8％。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）在記者會上表示:「俄烏戰爭確實讓全球經濟付出沉重代價，全球成長隨通膨高漲持久而大幅下滑。」

但與世銀看法有所出入的是，即便全球經濟擴張動能減弱且通膨飆升，OECD認為全球重演1970年代停滯性通膨的風險有限。主要是比起1970年代，現今已開發經濟體偏向由服務業驅動成長，能源密集度也較低，央行抗通膨的自主性更大。OECD預測，美國今年成長率2.5％，明年再放緩到1.2％，先前預估今年成長3.7％、明年2.4％。至於中國今明年成長率分別為4.4％、4.9％，較原估的今明年5.1％下修。