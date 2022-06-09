新冠疫情帶給金融服務許多新現象，渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真8日表示，在疫情期間，為了應對客戶防疫、減少外出頻率的需求，渣打推出多項數位金融服務，滿足客戶無須親臨分行，也能完成財富管理的各項需求。

此外，渣打銀行自疫情剛起，即輔以視訊方式舉辦多場線上投資說明會，讓專業投資專家的精闢觀點也能在無接觸的環境下，協助客戶即時掌握市場最新投資趨勢。從客戶的需求出發，重新定義財富管理的面貌。林素真說，渣打銀行根據這些實際經驗，首度參與「BankQuality Consumer Survey on Retail Banks 2022消費金融消費者年度大調查」評比，一舉獲得「台灣最受推薦的消費金融銀行」的榮耀。

林素真也指出，渣打銀行也是首家投入呼應政府承作紓困貸款的外商銀行，並唯一獲得主管機關核准試辦「海外見簽」服務，協助客戶能夠跨市場完成帳戶開立的作業，無須兩地奔波。多項針對疫情推出的創新舉措，也獲得消費者的肯定，更進一步贏得「亞太最佳抗疫銀行」的殊榮，成為客戶防疫期間的最佳金融夥伴。

上述獎項由國際權威財經機構《The Asian Banker》（亞洲銀行家）舉辦，超過80家頂尖金融機構同時參與，渣打台灣脫穎而出，同時榮獲「台灣最受推薦的消費金融銀行」、「亞太最受推薦的消費金融銀行」、「亞太最佳抗疫銀行」等三大獎項殊榮，表彰渣打銀行所提供的優質金融服務，廣獲消費者肯定。

林素真表示，台灣不僅是渣打數位轉型的關鍵市場之一，亞洲銀行家三項大獎的肯定，代表渣打集團近年積極投資金融創新的重點策略，已經獲得廣大消費者的認同，更顯示渣打的金融創新方向與客戶的期待十分契合。