國民黨年底縣市長人選提名近尾聲，爭取連任的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，何時完成提名受關注。國民黨主席朱立倫今天在美受訪表示，兩人現在都在議會總質詢期間，也還有防疫工作，會尊重直轄市市長認為最適當的時間，黨再做相關提名。

至於侯友宜主政的新北市消防局，處理還原確診死亡兒童「恩恩」媽媽報案情況引發爭議，朱立倫說，侯領導新北市政非常獲市民肯定，任何事情誠心誠意面對，一定會獲得市民認同。

國民黨高雄市長人選提名仍舊混沌，朱立倫表示，他對高雄市長提名的基本想法是，一定是要能爭取最多選民支持的人選，會透過民調與地方訪談，了解目前有意願或潛在候選人，哪一位最能夠獲得選民認同。

朱立倫說，提名過程還是會跟地方溝通協調，黨秘書長黃健庭正與高雄地區積極溝通協調，黨最後一定會團結一致、推出最好的高雄市長候選人。

至於桃園市長參選人張善政徵召爭議，朱立倫說，桃園也做過多次民調與地方徵詢，張一定最適合桃園，也能獲得最多民意認同，提名後至今，張每次民調也都領先民進黨可能人選。

媒體追問，2024會不會藍白合？朱立倫回應，現在最重要的事情是年底選舉，現在講到2024實在太遙遠。朱允諾，年底選舉國民黨會努力提出最好的陣容，展現出國民黨的候選人都很強，獲得民眾認同，接下來才有未來考量。