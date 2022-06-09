新加坡金融管理局（MAS）8日公布最新調查顯示，儘管製造業和私人消費可望擴張，但受到營建、非石油出口等領域成長疲軟拖累，受調經濟師調降今年經濟成長率預估。今年星國GDP成長率，從3月調查的估值4％下修到3.8％。