MAS調查：星國GDP成長率下修到3.8％ 00:052022/06/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS）8日公布最新調查顯示，儘管製造業和私人消費可望擴張，但受到營建、非石油出口等領域成長疲軟拖累，受調經濟師調降今年經濟成長率預估。今年星國GDP成長率，從3月調查的估值4％下修到3.8％。 路透調查：供應鏈加速恢復 陸5月出口強彈驟增8％ 下半年出口成長上看10.6％ 集雅社上月業績 年增22.4％ #MAS #調查 #星國 #GDP #成長率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》日圓觸及133好慌 瑞銀：年底前有望彈至124 12:282022/06/08 財經 企業缺工潮 鋒形科技調查：9成中小企業願招募社會新鮮人 11:262022/06/08 財經 日本第一季經濟衰退0.5％ 優於預測 14:352022/06/08 財經 《國際經濟》日上季GDP沒太糟 僅衰退0.5% 10:482022/06/08 財經 《國際經濟》韓Q1成長趨緩 GDP下修至0.6% 10:182022/06/08 財經 《港股》恆指小跌 太陽能股發光 11:382022/06/07 財經 《國際經濟》聯準會GDP追蹤工具示警：美經濟瀕臨衰退 14:392022/06/08 財經 Fed經濟指標預估美國本季GDP僅增0.9％ 13:042022/06/08 財經 學者看CPI年增率 6月恐更糟 04:102022/06/08 財經焦點 大甲市區商行清晨無名火 起火原因尚待調查中 14:462022/06/07 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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