台灣《蘋果新聞網》賣了！蘋果新聞網8日發出聲明已完成交接，經證實新東家是直播平台17Live創辦人潘杰賢、港商黃浩聯手，以新台幣15億元收購。此交易案若要生效，需經過香港政府及台灣投審會同意。

據知情人士透露，新加坡人潘杰賢娶了台灣老婆之後，長住台灣可以就近管理，比較了解台灣政商生態，但新加坡人的身份則可以更中立的管理，促使他決定出面且參與收購。他目前仍是17Live大股東、榮譽董事長，但已經不參與17Live日常營運。

蘋果新聞網經過幾次資遣，目前估計員工還有約300名。據了解，台灣蘋果新聞網8日舉行主管會議，台灣分公司法人代表葉一堅確認找到新東家，並表示因為台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議。蘋果新聞網將應新買家要求，在兩個月內完成解雇，8月初再轉移至新公司，未來會以蘋果新聞網的名稱繼續運作，新聞不會中斷。

潘杰賢為台灣業界熟知，主要是在2017年與藝人黃立成創立的17 Media合併，成立M17 Entertainment，潘杰賢擔任執行長，M17曾想赴美國那斯達克掛牌上市不成，近期目標轉向到日本掛牌上市，目前兩人已離開M17。