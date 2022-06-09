德國聯邦統計局8日公布，供應鏈問題惡化及輸入價格上漲的緣故，4月德國工業生產經月曆調整後月增0.7％，但不及預估的1％增幅。德國經濟部警告，在俄烏戰爭和能源、原物料價格上漲的干擾下，產業前景依舊瀰漫不確定性。