德國聯邦統計局8日公布，供應鏈問題惡化及輸入價格上漲的緣故，4月德國工業生產經月曆調整後月增0.7％，但不及預估的1％增幅。德國經濟部警告，在俄烏戰爭和能源、原物料價格上漲的干擾下，產業前景依舊瀰漫不確定性。

美國4月工廠訂單月增0.3％ 不如市場預期
德國4月工廠訂單月跌2.7％ 連三個月下挫
《國際經濟》德國4月工業生產復甦0.7% 仍低於預期
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