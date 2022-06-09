德國4月工業生產月增0.7％ 遜於預期 00:072022/06/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局8日公布，供應鏈問題惡化及輸入價格上漲的緣故，4月德國工業生產經月曆調整後月增0.7％，但不及預估的1％增幅。德國經濟部警告，在俄烏戰爭和能源、原物料價格上漲的干擾下，產業前景依舊瀰漫不確定性。 美國4月工廠訂單月增0.3％ 不如市場預期 德國4月工廠訂單月跌2.7％ 連三個月下挫 《國際經濟》德國4月工業生產復甦0.7% 仍低於預期 #德國 #工業生產 #月增 #德國聯邦統計局 #供應鏈問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國南部列車出軌至少4死30傷 疑技術故障所致 12:002022/06/04 國際 《國際經濟》意外連3降 德4月工業訂單月減2.7% 15:292022/06/07 財經 《電機股》氣立5月營收月增17.16％ 積極生產拚出貨 16:202022/06/08 財經 德國專利局：中國5G通訊專利超美 全球居冠 09:342022/06/04 財經 《國際經濟》斷俄氣代價 德每年要多花50億歐元 10:382022/06/06 財經 比亞迪5月新能源車銷量增2.5倍 10:222022/06/03 財經 全球石油貿易 因俄烏戰重塑 04:102022/06/02 全球財經 穩懋5月營收 小幅月增1.55％ 20:022022/06/06 財經 寶雅攜手德國品牌vivo 印花換購開跑優惠下殺1折起 16:002022/06/08 生活 出貨遞延 神基月增翻倍 04:102022/06/08 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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