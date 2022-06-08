金曲歌王蕭敬騰（老蕭）日前宣布此後不再角逐金曲獎個人獎項，將機會留給歌壇優秀新人，引發外界譁然。據悉，他近年演藝重心轉往大陸，還發展多項副業，日前接受陸媒訪問，透露已在成都長居，讚美當地生活舒適、物價較低和發展空間大，未來考慮在當地買房；消息一出，立刻登上微博熱搜冠軍。

陸媒《紅星新聞》今（8日）釋出採訪蕭敬騰的影片，蕭敬騰被問到是否定居成都，點頭回應：「已經長居啦」，至於選擇住在成都的原因，他表示：「成都生活這麼好，物價也沒有其他城市這麼高，發展空間你就想想，如果現在投資成都，5年後會是什麼情況。」

事實上，蕭敬騰去年斥資1.5億台幣、進軍大陸餐飲市場，第一家實體麵館就開在成都太古里，當時他許下宏願，預計在2022年之前，各城市的展店能突破30家分店；而他在這支訪問影片中進一步透露，長居成都後，希望餐飲副業能發展得更好，未來存多一點錢就可以買房；被問到餐飲的生意目前狀況還好嗎？蕭敬騰靦腆地回：「還可以啦」。

蕭敬騰長居成都很開心，未來想存錢買房。（圖／微博@紅星視頻）

影片曝光後，很快地就以「台灣歌手蕭敬騰稱已長居成都」榮登微博熱搜排行榜冠軍，由於蕭敬騰有雨神的綽號，許多大陸網友紛紛開玩笑留言：「我只想問了一句，成都的朋友還好嗎，記得帶好雨具」、「成都雨傘銷量或創新高」、「來山東吧，山東今年太旱了」、「讓他住沙漠去，寧夏、新疆、內蒙古、甘肅，讓他去沙區買房」。