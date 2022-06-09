端午節過後收長輩送肉粽成為負擔！有正妹在臉書分享「長輩的好意」，她表示端午節過後，長輩因為吃不完肉粽，好意要送她好幾串肉粽，但她基於家中冰箱冷藏冰不下為由婉拒，卻被長輩回應「肉粽是冰冷凍不是冷藏」，讓她大喊「失算了」，並認為長輩好意，已經成為她的負擔；此貼文也引起網友2派爭論。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示端午節過後，長輩因為包太多吃不完，要送她好幾串肉粽，她為了要婉拒長輩，拍了家中小冰箱照片，證明冰箱內已經沒有空間可以放肉粽，她把照片傳給長輩後，長輩竟回覆她「沒關係！那些肉粽不是放冷藏，應該要冰冷凍！等下我就幫妳寄過去！」，讓她雙手一攤直喊「失算」，抱怨著端午節都過了，才要開始照三餐吃肉粽，並表示長輩們「明明吃不完還要包這麼多」，她也提到自己沒有電鍋可以蒸肉粽，非常困擾。

正妹為了拒絕長輩送肉粽，拍冰箱照表示塞不下婉拒，卻被網友認為「長輩能包給妳吃是福氣」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好懷念有長輩送肉粽的時候」、「可以送給一些比較弱勢團體或是低收的」、「帶去公司給同事」、「送給街友」、「有時候我真的不喜歡那種自以為是的好意」、「可以把多餘的粽子送給弱勢家庭或愛心冰箱」、「其實有長輩包給妳們吃的是有福氣的」。

對於網友的留言，原PO也在更新貼文表示，她知道長輩是好意，但是這番好意卻成為了負擔，而且她也解釋自己的胃不好，吃太多容易脹氣，家中人口不多，光想到若冷凍塞不下，又轉送不出去會覺得很困擾，並強調真的很不喜歡「長輩這樣的好意」。