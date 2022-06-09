冠德建設耕耘公辦都更案，再下一城！2019年底正式簽約的台北市「松山民權東公辦都更案」，今（8）日正式開工動土，預計斥資近33億元，興建兩棟黃金級、銀級綠建築大樓，2025年完工，並聯手MUJI RENOVATION（無印良品）空間改造企劃，打造社區微型圖書館、舉辦再生市集。

冠德建設「松山民權東公辦都市更新案」鄰近松山機場、位於民權東路三段，今（8）日由台北市長柯文哲、臺北市住宅及都市更新中心彭振聲董事長、及冠德建設董事長馬志綱，共同舉行開工典禮。

柯文哲表示，為完備生活機能、帶動城市發展，臺北市政府近年積極推動都市更新，目前有18個案子正在積極推動。

馬志綱表示，冠德建設不僅長期致力於開創優質住居品質，更從為下個世代的永續與傳承去思考，積極發展永續綠色家園、智慧城市及幸福社會。而松山民權東公辦都更案即是從國際化、公益分享化及智慧綠化為概念，打造綠建築大樓及智慧創新空間、永續生活環境，開創為新典範。

「松山民權東公辦都更案」位於民權東路三段以北、民權東路三段103巷5弄以南、民權東路三段175巷兩側的街廓內。為展現公辦都市更新，於開工前以綠美化策略改善都市景觀及機能，聯手「MUJI RENOVATION 空間改造企劃」開創「KINDOM 363」共享空間，打造社區微型圖書館、舉辦再生市集，吸引許多週邊鄰里居民共同參與。

冠德表示，該案分為A、B兩基地，基地面積合計近1,329坪，預計114年完工。將以國際化、公益分享化及智慧生活實驗室的概念，興建兩座黃金級、銀級綠建築大樓，其中A基地將興建一棟地上15樓、地下4層的商業辦公大樓；B基地則興建一棟地上10樓、地下1層的住宅大樓。