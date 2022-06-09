臺北市南港內湖區議員參選人李彥秀到聯合醫院忠孝院區代為捐贈宏明建設陳啟宏董事長提供的護理師專責制服，供護理人員替換，讓護理師執勤工作更加舒適。

李彥秀表示，忠孝院區長期以來都是港湖社區醫療的重要醫療院所，疫情爆發以來，醫護的的任務艱鉅與心理的負擔更是沈重。尤其時序進入夏天，悶熱的天氣讓需要長期值班的護理師，不應該連換洗制服都變成的沈重負擔。

在聽聞忠孝院區的護理師需求後，李彥秀參選人積極募集社會資源，由宏明建設陳啟宏董事長捐贈專責制服共227件，在今天上午由聯合醫院忠孝院區黃美齡督導長代表受贈。李彥秀說:「為了避免交叉感染，進出開刀房、輪班時更換制服是醫護的基本需求。疫情爆發後，外界善意湧入醫療院所，讓許多醫護感受到溫暖，但我們希望從醫護的需求出發，媒合民間善意，讓溫暖發揮在醫護真正需要地方。」

李彥秀進一步表示，密不透風的防護衣、N95口罩以及各項防疫裝備，經常讓醫護汗流浹背，五、六月之後天氣益發炎熱，尤其難受。許多護理人員不但面對擔心自己以及家人確診的風險，長時間的工作，更讓生活工作兩頭忙錄，如果連基本工作穿著都不舒服，如何面對長時間艱辛的防疫任務。李彥秀說，陳啟宏董事長長期致力於社會服務，回饋港湖，推動公益事業不遺餘力，除了捐贈快篩給學校、基層員警之外，一聽說忠孝院區的醫護有這樣的需求，立刻滿口答應。古道熱腸的態度令人感佩。

長達兩年多的抗疫之路，除了人民縮限自己的生活，守住好幾波疫情之外，所有執行防疫工作基層同仁更是辛勞。李彥秀除了呼籲公部門應該加速相關津貼的審核撥補，也希望透過這樣公益媒合捐贈，拋磚引玉，讓在第一線守護人民健康的醫護同仁知道，面對辛苦的防疫任務，我們會一起走下去，一起戰勝疫情！