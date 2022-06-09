當我選擇另覓表演舞台後，自製演出並專心耕耘女性幽默，不處於同一個競爭的環境中，我反而看到自己的價值。之前的我，覺得要有贏的把握才可以「現」；後來我明白了，展現力量也可以堅定，甚至帶有溫柔。

展現力量不代表打趴別人，女權的存在不是為了打趴男性，而是讓我們懂，我們可以爭取；當有不平等的形式藏在話語權背後，我們可以捍衛；當既得利益者不自覺地霸凌時，我們可以表達；當對方說「女生都好情緒化、好難搞、好恰北北」時，我們可以說：「對，我就是女生，怎麼樣！這位玻璃心的男生，你還好嗎？」

如果先天的養成教育讓女性更懂委曲求全，更懂和善待人，那我們需要有意識地面對自己的憤怒，那就是勇氣的來源。要夠生氣才找得到的力量，通常是有一個捍衛的原因才找得到，因為母性是女性內建的基因，當我們很想守護時，就會想挺身作戰。

我是從接受「自己會討厭別人」這件事之後，才開始慢慢接受「原來就是有觀眾會討厭我」，無關乎我的人品與價值，只因為我代表的思想很刺激他、我說出來的話對他來說很刺耳，或只因為我是黃小胖。

如果我不是個「咖」，我沒有擁有任何思想與存在感，那我也不會對任何人帶來影響。當我接受這股關於我的力量，我越發閃耀，那些關於討厭我的聲音就越小聲，越無害。

請接受某些人只是存在著就會讓你很煩躁的感覺，懂得生氣、懂得勇氣之後，就疏離那個人一點吧！不用老是複習、咀嚼討厭的感受，當你選擇活得自在，也才能感謝那個讓你學會「討厭」的人，同時也接受自己會被別人討厭的事實。

（對了，對於那些討厭我的人，有時我會很阿Q的想，說不定是我的眼睛長得像他前女友，我的聲音像他的前妻，或是我的身材像他媽，所以我會被討厭吧。）

胖十年脫口秀。(圖/大好書屋提供)

(本文摘自《喜劇媽媽桑幽默表達學》/大好書屋)

【內容簡介】網路時代，隨時都要展現自己才有機會發光！不敢開口怎麼辦？沒有觀點、沒有特色怎麼辦……黃小胖說：「不要設立一個希望所有人都會喜歡的標準，學會主觀思考，才能讓你被看見、被聽見！」書中集合各種面向，從性別角色、傳統教育、戀愛婚姻、社交關係等議題，看黃小胖如何展現自己的觀點、價值與熱情，透過言語、肢體表達，不僅做自己，也能擁有好人緣！

・接受討厭別人的自己，讓勇氣誕生出來

・把面具當配件，跳脫「我是誰」的焦慮感

・能夠自己作主，也才知道哪裡可以妥協

・善用標籤，率先為自己定位、增加存在感

「說話，是最簡單的創作！」黃小胖認為，表達與幽默並非招式拆解，而是綜合感受，唯有向內探索、認識、擁抱真正的自己，才能自我定位，也能幫助別人認識你、印象加分，進而重視你想表達的內容，讓你的思考與觀點更有影響力！

【作者簡介】黃小胖

脫口秀舞台、各式主持經驗逾12年，為台灣最早期脫口秀表演團「站立幫」成員，於卡米地喜劇俱樂部演出7年、超過100場節目。中國《超級演說家》第一屆節目唯一進入準決賽選手，兩岸三地、新加坡皆有國際表演經驗。已完成《美麗笨女人》、《老閭娘不娘》、《你媽的秀》、《胖・十年》等9檔個人秀。2020年與創作歌手PiA吳蓓雅共同合作，創作結合脫口秀與現場音樂Live秀的《戀愛太危險》。

曾為許多藝人、KOL及議員授課教學，並任多所高中、大學戲劇、話劇社指導老師。目前重心放在製作、培育全台唯一以女性議題為導向的脫口秀團體──「好好笑女孩Comedy Girls」團員訓練指導，培育30位以上極具個人舞台魅力的諧星，且持續增加中。