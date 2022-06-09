小瑛外出時戴好口罩、與陌生人保持社交距離、碰觸公共物品後酒精消毒，沒想到這幾天卻開始流鼻水、喉嚨痛，快篩竟顯示兩條線。目前快篩陽即確診，她頓時混亂緊張，不安的情緒塞滿腦袋，要7天居家照護、會不會害家人染疫？不舒服可到哪看診取藥？疫後有無後遺症？到底確診了，怎麼降低憂慮？

新田／初色心理治療所首席顧問暨臨床心理師黃天豪說，掌握「安、靜、能、繫、望」五原則，能緩解確診時的不安情緒。

很多確診者害怕傳染給家人，請假擔心工作進度延宕，自責、愧疚感占據整顆心。黃天豪心理師說，自責不是犯錯的人才會有的情緒，「自責」讓我們感受到對身邊人的強烈責任，看見他人的存在，把別人安危放在心上。適當的自責，會產生人與人之間的連結，因為重視家人，我才會自責；有責任感的人，才會有愧疚的負面情緒。

「染疫並非自己願意」，衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，染疫後確實居家照護，注意住家環境清潔，可避免家戶感染，「想想自己如何避免家人染疫，實際能做哪些事，可轉移焦慮的注意力」。

陳質采醫師建議確診者，在一人獨處的時間，可專注自己喜歡的事物，讓自己暫時阻斷、跳脫當下焦慮的情緒，如聽音樂，感受自己和世界的連結，或做些有儀式感的事，維持日常的節奏、增加完成的控制感。

●確診不憂心，可到這裡看診取藥

.住家附近診所「視訊診療」→醫師看診後可給一般止痛、止咳、止鼻水鼻塞、氣管擴張、退燒等「症狀治療藥」，已夠用。

.防疫急門診→只有65歲以上或14類重大疾病者，醫師看診後可給「抗病毒藥」，至於一般民眾仍是領「症狀治療藥」，和診所給的藥類似。

●在「安全、安適」的環境 有助恢復平「靜」

黃天豪心理師說，居家照護時，盡量讓自己處於「安全、安適」的環境，回想自己擁有許多解決問題的能力。壓力引起的焦慮反應是自然的，思考可做哪些事、有什麼具體作為能防止家人染疫，有助恢復「平靜」。

●7天居家照護期 找幾件「能」完成的事情

面對七天的居家照護期，找幾件自己「能」完成的事情，如繼續未完成的工作、或打掃某個之前沒時間打掃的房間角落、看本總是抽不出時間閱讀的書，在具體目標與完成的行動中，可以一次又一次確認自己是擁有能力與資源的。

德仁診所院長暨董氏基金會董事賴德仁說，維持正常生活作息、攝取充分營養、保持運動習慣，可增強免疫力。居家照護期，暫時無法和親友面對面，但可透過視訊聯繫，親友也能藉此打氣、關心身體狀態，七天很會就結束。

●和愛的人聯「繫」 維持快樂與健康

有些確診者擔心外界排斥的眼光，陳質采醫師和黃天豪心理師都認為，不友善的對待僅發生在少數個案，社會仍存在許多良善。

黃天豪心理師說，社會是「我們」的，在疫情下每個人都有能做的事，一般人減少到人潮擁擠的場合、避免病毒傳播；輕症患者落實居家照護，減輕醫療體系照顧負擔；每個人都能關心身邊的親友，透過和愛的人聯「繫」，讓我們維持快樂與健康。

●對未來抱持「希望、期望」

黃天豪心理師說，多數人都有與生俱來的復原能力，就像受傷後傷口癒合時，避免過度刺激或再去碰觸，移除復原阻礙，都能漸漸康復，展現「心理韌性」。不管身處何種逆境，最後都要對未來仍抱持「希望、期望」。

病毒無所不在，照顧染疫的家人，從另一個角度看，反而能明確知道防護對象，戴好口罩、做好環境消毒防護、垃圾清理等防範，就能正面迎擊病毒威脅。

若最後仍染疫，黃天豪心理師說，認清生命中有許多「可改變」與「不可改變」的事物，對可改變的事物，採取有效能的作為和行動；不可改變的事物，接受不確定性並保持希望，感受自己也有包容、接納的一面。

「誰都不願意確診」，你我都有染疫的可能，不管先後順序，讓善的循環持續下去，才能營造社會友善氛圍。

本文作者:顏彙燕

(本文摘自《大家健康雜誌》2022年5、6月號 第400期)