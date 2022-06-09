星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座女想要分手的預兆，像是巨蟹女會變得異常溫柔，獅子女會反常的乖巧，這些都是她們變心的徵兆。

▍白羊座

白羊女精力充沛，相當好動，一旦她的態度開始慢慢冷卻，不想和你爭辯，交談的次數有減少的趨勢，這時你就要注意了。

▍金牛座

金牛女對愛情的佔有慾很強，當她熱愛一個人時是會非常黏人的，忠誠度很高，如果她真要變心的話，注意她的衣著品味是否有改變，喜好是否有變化，因為這是變心前的危險訊號。

▍雙子座

雙子女心情的改變是非常快的，如果她對你感覺乏味，說話會變得草率，也很可能會變得躲躲閃閃，比如原本定好時間的約會，她會用一些小理由搪塞，這些徵兆都代表她變心了。

▍巨蟹座

巨蟹女變心時不太容易發現，只要她出現一種補償式的溫柔，那你要注意了，因為她會有罪惡感，所以會對你有一種憐憫的感情，這樣的溫柔方式有點不合她原本的意念，所以稱之為補償式的溫柔。

▍獅子座

獅子女充滿自信，很有主見，渴望成為眾人矚目的焦點，你很難期許她會像個聽話的小女人，如果有一天，你發現她像一隻貓般溫馴，沒有任何意見，那你得注意了，因為她變心的機率提高了。

▍處女座

處女女如果有一天突然用一種正經八百的態度和你說話，而且表情有些不自然，那你該注意了，因為她有想結束這段感情的念頭！

▍天秤座

天秤女對愛情是相當重視的，如果她有了外遇、或者變心，她會把注意力放在新的對象身上，如果你發現她對你說話的寬容度明顯降低，甚至態度消極，那你得注意了。

▍天蠍座

如果有一天天蠍女總是亂發脾氣，對原先你所給予她的環境開始不滿，而且有鬧情緒的現象，那你就要趕緊搶救你的愛情了！

▍射手座

射手女愛情的變動性很高，她熱愛自由，不喜歡受到束縛，所以預防她變心的好方法就是和她一起參與他喜歡做的事，盡量避免讓她有落單機會，如果你發現和她通電話、聊天的次數漸漸減少，很有可能就是想要分手了。

▍摩羯座

摩羯女溫柔穩重，內心有一套嚴格的道德標準，不過如果她對愛情產生了反感，注意她的記性和做事態度，如果和你約會顯得迷迷糊糊，做事亂七八糟的，那你可要小心，因為這不是她的本性！

▍水瓶座

水瓶女給人飄忽不定的感覺，所以追她時很辛苦，和她相戀時也很辛苦，因為一定要隨時都能抓住她的動向，如果你發現水瓶女對你的理想、對你的未來、對你的浪漫產生質疑時，一定要給她合理的解釋，否則她就會逐漸的疏離你，最後連她變心的理由都不知道，那就太慘了。

▍雙魚座

雙魚女很敏感，當她感受不到愛的時候，會感到很不安，而尋求別的慰藉，只要你覺得她有異狀，套一套話，很容易就能聽到她內心真實的想法。

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