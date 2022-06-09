如果一覺醒來，發現整個下顎不但痠痛，有時連顏面都有痛感，這時除了警覺是否睡姿不良之外，還要當心恐是半夜磨牙害的。醫師指出，有近半磨牙者其實不知道自己晚上有這些動作，常是身邊伴侶抱怨或是洗牙等找牙醫看診的時候才知道。台安醫院口腔外科葉庭荺醫師接受《健康療天室》專訪時提到，磨牙本身雖然不是病，但長期下來也會造成睡眠障礙，臨床上其實有治療方式。

為什麼睡覺會磨牙？ 醫曝「誘發元凶」授1方法拯救「咬合病」。(影音來源/健康療天室)

●磨牙放任不管 恐變「國字臉」

睡眠時磨牙會導致牙齒破裂、耗損、鬆動、甚至脫落與下巴不適；此外，牙關緊咬也會造成頭痛或下顎肌肉疲勞痠痛。更令女性關注的是，長期磨牙也會導致兩頰咬肌變得肥大，形成「國字臉」。

葉庭荺醫師指出，為什麼睡覺時會磨牙，研究大多指向情緒壓力。不過近年也有研究發現，磨牙可能也是遺傳，也就是家中若有磨牙者的話，其他家人也有高達5成機率會在睡眠中磨牙。

●治療磨牙首重保護牙齒 咬合板能幫忙

醫師表示，磨牙不只發生在睡眠中，其實有許多人白天也會不自覺咬緊牙根甚至磨牙，此時不妨藉由設個定時小鬧鈴，提醒自己要記得放鬆牙關。除此之外，牙醫師也可以藉由「咬合板」來幫助保護牙齒。

如果磨牙狀況不理會，當後方牙齒的咬合面被磨平時，就會導致牙本質外露，逐漸形成敏感性牙齒，一遇到冷熱溫度變化或刺激性食物時，就會感到痠痛。透過咬合板輔助，就能緩解夜晚睡覺時上下咬合面的磨牙問題，即使磨牙本身難解，但至少讓牙齒只模到咬合板本身，而不是傷害到咬合面。

防磨牙咬合板比一比。(圖/健康療天室提供)

●不想變成國字臉 先改善磨牙、少啃硬食

除了咬合板之外，想要改善日常磨牙，也可以多利用放鬆技巧，降低平日壓力。像是瑜珈、冥想、靜坐或心理諮商，都有助處理緊張情緒，降低潛意識焦慮引發磨牙。

除此之外，平日避免啃食像冰塊、硬食或減少持續咀嚼口香糖，一方面避免咀嚼咬合肌過於「壯大」變成國字臉，另一方面也減緩顳顎關節壓力，可以防止因緊咬造成頭痛或下顎肌肉疲勞痠痛。