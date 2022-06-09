年底九合一選戰逼近，政黨都摩拳擦掌準備，台北市更是萬眾矚目，國民黨中常會也於5月25日提名台北市立委蔣萬安參選台北市長，而《臺灣調查網》透過《LOWI AI大數據關鍵引擎》發現，蔣萬安近一年的網路聲量，有5大事件創下新高，其中因缺電議題駁火蘇貞昌，寫下聲量最高紀錄。

根據《LOWI AI大數據關鍵引擎》提供的資料顯示，在2021年5月30日至2022年5月30日之間，從新聞媒體、社群、熱門論壇、部落格等總計上萬個頻道來源，針對討論「蔣萬安」的相關網路文本進行網路輿情大數據分析，發現蔣萬安近一年於《LOWI AI大數據關鍵引擎》創下的5大聲量高峰，分別是在2021年6月25日時，蔣萬安批判行政院紓困方案4.0，引起正反輿論戰，激昂的發言使其當日總聲量衝上25914，不過負向聲量卻占了4成5。

再來則是2021年7月19日時，有媒體公布民調指出，蔣萬安支持度最高，形成聲量大補丸，蔣萬安當日總聲量衝上17026；第三則是2021年10月31日時，蔣萬安靠《魷魚遊戲》宣傳公投、蹭羅智強創造聲量，蔣萬安當日總聲量衝上23941。

而最「厲害」的則是蔣萬安在2022年3月11日時，因303發生全台大停電，所以他就缺電議題駁火蘇貞昌，兩人交火後，蔣萬安創下最高聲量，其當日總聲量衝上42856，是本次資料收集期間的聲量最高值。最後則是在今年5月25日，蔣萬安被提名台北市長參選人，誓稱「藍天再現台北」時，蔣萬安當日總聲量為22712。

最後《臺灣調查網》也從蔣萬安的五大聲量高峰點來分析，蔣萬安其實很少建立自己在台北市長選戰的代表性議題，因此蔣萬安面臨的挑戰，恐怕是要如何證明自己的治理能力、歷練、經歷或做事方法優於柯市府，才有機會拿下國民黨在台北市的選戰。