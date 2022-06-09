邱足滿在臉書上反擊彰基，不譴責醫療暴力，還用做栽贓材料，讓人遺憾。(圖／邱足滿臉書)

彰化基督教醫院「白色巨塔」風暴持續擴大，院方在7日正式發聲明反擊，更控訴邱足滿丈夫蕭信昌有多次醫療爭議，診治不完全，手術疏失還對病患不理不睬，導致住院醫師被掌摑。對此邱足滿也回應，痛批院方移花接木、蒙騙外行人，且不僅沒譴責醫療暴力，反而拿來用作栽贓素材，讓人遺憾。

邱足滿8日上午針對彰基聲明做出反駁，她表示，術後感染是外科醫師不想碰到卻又不得不面對的問題，身體組織經過電燒切割與病理切片前福馬林固定脫水的過程，體積必定大幅縮小，院方指控未切除乾淨根本是蒙騙外行人。

邱足滿說，掌摑事件根本是發生在另一位主治醫師身上，醫院不但不譴責醫療暴力，反而拿來用作栽贓素材，讓人相當遺憾。至於20年前術後感染身亡的病例，邱足滿表示地檢署解剖後已經不起訴結案，與院方說法又有所出入。

《彰化縣媒體記者協會》臉書也不斷協助轉傳雙方說法，但邱足滿8日上午反擊後，粉專聯絡彰基，對方則表示不願再回應，底下網友則一面倒力挺邱、蕭兩位醫師。