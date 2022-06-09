國民黨主席朱立倫今天為國民黨駐美代表處揭牌，宣告「我們回來了」，盼在美為台灣、中華民國爭取支持。美國國務院台灣協調處長白丹利到場祝賀，美學者也對國民黨重返華府樂觀其成。

目前訪問華府的朱立倫今天在白丹利（Dan Biers）、美國前國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）及多位美國學者見證下，為籌備數個月的國民黨駐美代表處揭牌。

朱立倫致詞表示，自國民黨14年前關閉駐美代表處以來，世界首都華府就聽不見國民黨的聲音。隨著國民黨今天恢復設處，「我們要說我們在這，我們回來了」。

朱立倫說，今天是非常重要的時刻，大家一起慶祝美國與中華民國台灣的長年情誼，尤其在這個情勢緊張的時代，台灣需要所有來自世界的支持，特別是美國友人。

朱立倫強調，國民黨是捍衛台灣的政黨，是保護台灣民主的政黨，也是為和平、安全與繁榮奮戰的政黨。他說，國民黨重返華府後，將共同為台灣、為中華民國爭取支持，也會代表台灣人民。

西元2008年馬英九當選總統，即關閉國民黨在美代表處，對美事務由外交部負責；2016年國民黨失去政權後，也未再派專人駐美。

為重建與美方交流管道，國民黨去年11月開始恢復華府設處籌備工作。最後地點選定華府賓州大道上一棟能遠眺美國國會山莊的大樓9樓，由國民黨國際部主任黃介正、國際部副主任黃裕鈞分別擔任駐美處代表與副代表。

黃介正指出，自己曾旅居華府很長一段時間，相信很多人認識他，他也認識不少人。未來他將竭盡所能，不只為國民黨，也為台灣、為中華民國打拼。

黃介正表示，他們特別為國民黨駐美代表處，選一個能每天提醒自己「只有天空才是極限」，還能在美國首都看到「青天白日」的地方。他說，未來將徵詢美國友人指導意見，不只建立友誼，也會作專業性交流。

談到對國民黨重返華府的看法，出席開幕的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中國研究客座教授卜道維（David Brown）說，今天對華府來說是個非常高興的一天，如他人所指，國民黨過去在華府的代表中斷，但在今天獲得填補。

卜道維樂觀認為，國民黨恢復駐美代表處，能為重建中華民國台灣與美國間信任與合作做出極大的貢獻。（編輯：陳正健）1110609