美國十年期公債殖利率突破3%，加上油價攀升，加劇對於通膨及利率前景的擔憂，美股3大指數今天收跌。

道瓊工業指數下跌269.24點或0.81%，以32910.90點作收。

標準普爾指數下滑44.91點或1.08%，收在4115.77點。

科技股那斯達克指數下挫88.96點或0.73%，收12086.27點。

費城半導體指數挫跌73.86點或2.39%，收3019.10點。（譯者：陳正健）1110609

《港股》美股連2升 恆指勁揚1.65%
《港股》港股重回2萬2000點 阿里巴巴急升10%
《金融股》康和證決配息1.55元 殖息率近11.57%
#點或 #3% #美股 #收跌 #86