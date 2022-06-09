現在問題來了。為什麼台灣鐵路從基隆到高雄長400公里，只有三義這個地方特別多山洞，其他地方卻很少山洞？要解決這個問題，必須先考考各位在小學的時候，讀書有沒有認真。

請問台灣有那五大山脈？整理一下，有中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈、東海岸山脈。

現在我們講雪山山脈，為什麼要講雪山山脈？因為鯉魚潭水厙的水，來自雪山。請問雪山山脈龍脈的龍頭在那邊？就是在台北和宜蘭之間的三貂嶺。

龍頭在三貂嶺，龍身往南走，走到三義關刀山的時候，龍尾巴向西擺，形成台灣少有東西走向的山脈。山脈由北往南走，鐵軌也是由北往南走，彼此平行，所以不會打交叉。但是火車走到三義時，就碰到台灣少有的東西走向的關刀山，火車爬不上關刀山，所以必須挖山洞，讓火車穿過山洞，通過關刀山。所以三義才會有很多山洞，原因就是因為有一座台灣少有的、東西走向的關刀山山脈。

接著下來我們看三義的地形，一邊是雪山山脈，一邊是東西走向的關刀山山脈，這邊是火炎山山脈。所以三義的地形基本上是有如開口朝北的畚箕形。因三義的地形是朝北開口的畚箕，所以每次氣象報告時，三義的溫度會特別低，為什麼呢？因為當北方的氣流，由北往南走，走到三義的時候，被三義的畚箕抓到了，困在三義，凍在三義走不掉；這個時候恰巧有南邊熱帶海洋帶來的熱氣流，順著台灣西部平原一路往北走，它所碰到的第一座山，就是火炎山（見照片）。

於是火炎山把熱空氣擋住，困在泰安、后里這裡。所以常年有冷熱空氣會在三義的頭頂上交會、碰撞，而發生交互作用。因此我們開高速公路，不要看地標，突然由晴空萬里，突然變成煙雨濛濛，白霧茫茫，下雨的時候，就表示三義到了。所以這條線，就是教科書上所說的台灣氣候的南北分界線。冷空氣、和熱空氣交互作用的時候，在冷空氣的三義這邊就會出雲、起霧、下雨。有雲有霧的地方，是神仙最愛的地方，因為神仙喜歡玩騰雲駕霧的遊戲，所以三義就成為神仙的故鄉，神明的娘家。不信的話，你看三義滿街都是神仙、神明，你家裡所祭拜的木雕神明，也是從三義請回去祀奉的。因為天上天下神明都是在三義刻的，不要懷疑，三義是神明的故鄉，神明的娘家。

（未完待續）

作者為教育博士，國小校長退休

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