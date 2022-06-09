一架美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）今日在加州東南部墜毀，初步消息指機上載有放射性物質；當地媒體指出，這起事故造成4名軍人死亡、1人失蹤。

綜合外電報導，西岸時間下午12點25分左右，美軍一架V-22魚鷹傾轉旋翼機在加州格拉米斯（Glamis）地區墜毀，該地是一處沙漠，初步報導指出，該機上可能載有核原料，但遭到海軍森特羅航空機構（Naval Air Facility El Centro）否認，稱機上沒有核原料。

軍方官員聲明表示，墜毀的是一架MV-22B 魚鷹傾轉旋翼機，屬於第3海軍陸戰隊飛機聯隊，目前當地消防人員已經趕到現場救援，機組人員情況不明。

而當地媒體指出，機上5名機組員4人已死亡，另1人仍失蹤。確切墜毀地點位於格拉米斯鎮附近的索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）中，距離美墨邊境僅20英里。

文章來源：Marine MV-22B Osprey Crashes in Southern California, Status of Crew Unknown
文章來源：BREAKING: Military Aircraft Goes Down Near Glamis
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