一架美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）今日在加州東南部墜毀，初步消息指機上載有放射性物質；當地媒體指出，這起事故造成4名軍人死亡、1人失蹤。

綜合外電報導，西岸時間下午12點25分左右，美軍一架V-22魚鷹傾轉旋翼機在加州格拉米斯（Glamis）地區墜毀，該地是一處沙漠，初步報導指出，該機上可能載有核原料，但遭到海軍森特羅航空機構（Naval Air Facility El Centro）否認，稱機上沒有核原料。

An aircraft belonging to @3rdmaw has crashed near Glamis, CA. Military and civilian first responders are on site.



Contrary to social media rumors, there was no nuclear material on board the aircraft. More information will be made available as we receive it. — U.S. Marines (@USMC) June 8, 2022

軍方官員聲明表示，墜毀的是一架MV-22B 魚鷹傾轉旋翼機，屬於第3海軍陸戰隊飛機聯隊，目前當地消防人員已經趕到現場救援，機組人員情況不明。

而當地媒體指出，機上5名機組員4人已死亡，另1人仍失蹤。確切墜毀地點位於格拉米斯鎮附近的索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）中，距離美墨邊境僅20英里。