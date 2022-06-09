「恩恩事件」持續延燒，恩恩爸日前為釐清兒子疑似因延遲就醫而身亡的真相不斷追查，過程爆出新北消防員「演戲」、引起爭議，綠營也加碼批評新北市長侯友宜處置失當。但此事會影響侯友宜的市長連任之路嗎？資深媒體人韋安列舉出了侯在疫情期間做對的「3件事」，直言「想要靠嘴炮戰把他擊垮，也太小看他了！」

韋安7日在臉書指出，身為6都第一大的新北市長，侯友宜「為民請命、言所當言」，最近綠營卻開始在評論或談話節目中，對侯發動有預謀、有步驟的系列性攻擊。韋安坦言，「畢竟侯在最新民調中，防疫表現6都市長排名第一」。

韋安直言，打垮、抹黑侯，自然可以為中央防疫不力甩鍋，或許也可為民進黨屬意的台北市長第一人選陳時中解圍；但想要弄倒侯友宜並非易事，因侯在這波疫情期間最少做對了有目共睹的3件事：

一，率先推行「居家照護」，顧及新北幾十萬，和全台幾百萬確診者。免於台灣像歐美那樣，因為確診人數爆增而導致醫療體系崩潰慘像。

二，侯建議了一個多月後，中央才改善修正，建立新的確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。解決居隔單亂象，也讓醫療系統可及時查詢到確診資料，以利救治。

三，侯喊話一個多月「快篩陽視同確診」，中央最後也採納，避免了pcr和醫院急診處大排長龍。及時判定確診，及時開藥處置，避免了無數因延誤，而造成的輕症轉重症，減少了許多因染疫而死亡的可能。

韋安提到，據了解打侯的「劇本」已經準備了a、b、c、d，4套方案，想要以此摧毀始終站在民意這一邊，靠幾十年做事累積起來聲望的侯友宜，可能引發民意的反彈。他強調，侯友宜曾經出生入死，經歷過50多場槍戰，沒有倒下，想要靠嘴炮戰把他擊垮，也太小看他了。