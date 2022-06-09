極地超級馬拉松好手林義傑，因其經營的2家公司，遭檢舉涉嫌非法包攬訴訟事務，8日被台北地檢署約談搜索到案，訊後依20萬元交保，外界形容林義傑等公司犯案手法猶如著作權蟑螂進化版。對此，林義傑6日凌晨2時許緊急於臉書發聲明，強調自己絕無違法，不好意思讓大家擔心。

檢警接獲檢舉，指林義傑及其旗下員工，均無律師資格，承攬影視公司取締盜版影音的相關業務，另涉嫌以影視公司名義，向檢警提出告訴，林義傑旗下顧問公司與影視公司約定，可從被告支付的和解金中，抽取若干比例的金額作為報酬。

檢警認為林義傑等人涉嫌意圖營利，有包攬訴訟的犯意，8日發動偵查行動，帶回林義傑及2家公司代表人許仁泰、邱姓職員3人，檢察官訊後，依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪諭令林義傑20萬交保、許仁泰10萬元交保，邱男6萬交保。

林義傑交保獲釋後，向守候媒體表示，「我做正義的事情，被列為嫌疑犯，我覺得是件很糟糕的事情」，還說「我想有人在『查水表』，就查吧」，林義傑強調「我沒有做錯事，我沒有做違法的事情，謝謝大家，大家不用擔心」。

林義傑9日凌晨2時許，於個人臉書發表聲明，稱媒體報導有諸多不實，而北檢在今年4月底曾以證人身分傳喚他說明，卻於昨日突襲搜索，把他的身分轉換為被告，認為此舉顯然已違反辯護權益之程序，同時向大眾致歉，不好意思讓大家擔心了。

超跑好手林義傑遭控違法承攬訴訟，遭北檢約談後以20萬元交保，9日凌晨於臉書發聲明澄清。（翻攝自林義傑臉書）

下為林義傑聲明全文：

謝謝大家的關心：

我沒有違法，某些媒體報導的內容有諸多不實，絕對沒有所謂的「放載點」，也沒有所謂的「釣魚」，更沒有所謂的「獲利千萬」，BT影片下載的種子，只要用GOOGLE大神搜尋，就會跑出一大堆，這是眾所周知的事情，我不清楚記者大哥的消息來源從何而來，為何會接收到錯誤的訊息？目前所有事證都在北檢，偵查如果可以被公開，我一定經得起查證與檢驗。

第一、我與影業公司磋商，意思表示一致，雙方合意訂立契約，並授權影片之專屬授權，何來挑唆及包攬之意圖？

第二、依據著作權法37條第4項規定，明文賦予人民權利，可以進行法律行為，無限定律師身分才能為之，此與律師法何干？

第三、早在今年4月底，檢方以「證人」傳訊我到庭陳述，起初認為檢方是為了維護著作財產權益，我有完整告知告訴權源取得之經過，並具結證詞。詎料，昨日檢方竟突襲搜索、拘提，由「告訴人」變成「被告」，此種方式顯然已經違反辯護權益之程序。

不好意思，讓大家擔心，我想，我會堅強。