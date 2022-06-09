雨下不停！氣象專家吳德榮表示，今天到周六滯留鋒仍在台灣附近徘徊，有劇烈天氣發生及致災降雨的可能，周日滯留鋒逐漸北移，下周一、二轉晴後，下周三下波鋒面又接近，有明顯雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，今日至周六（9至11日）滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生，累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化。周日（12日）滯留鋒逐漸北移，空檔時間增長，午後局部地區有較大雨勢，仍應注意。

吳德榮指出，下周一、二（13、14日）滯留鋒在台灣北部海面，西南季風偏強，迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨，背風面北部、東半部平地晴熱，花東則有焚風現象，注意36度以上極高溫。下周三（15日）鋒面再度接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，有明顯雨勢，需持續觀察。

至於今天天氣，吳德榮表示，今日北台灣較涼，氣溫20至26度，其他地區高溫仍達30度，中部約22至31度，南部23至33度，東部21至31度。雨勢方面，氣象局則說，西半部有陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其中部以北降雨較持續。