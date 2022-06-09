臉書社團8日流傳多段一名桃園家長疑似不當管教孩子的影片，事發地點位於該名家長在桃園開設的機車行內，引起網友撻伐，甚至在凌晨集體前往當事人住處丟雞蛋的事件，桃園警分局昨(8日)晚間已通知當事人到案說明，社工也介入評估是否有安置需求，但當地里長也出面緩頰表示，主要是因該位女童對其他小孩行為不當，因此繼父才會拿捲起的報紙教訓。

根據里長說法，事發原因是遭繼父毆打的小女孩教五歲小孩自戕、還踢別人下體、說謊、當時已有報警協助處理。繼父打女童的物品是捲起來的報紙，女童到學校炫耀說被打，哭的越厲害越沒事。

根據網路流傳影片，該名繼父1名男子拿著東西往小女孩頭部猛打，男子直呼「你在撒謊」、「你再撒謊啊」、「哭什麼」、「閉嘴」、「撒謊成性」等怒罵聲，小女孩則頻頻啜泣、哭喊。該影片讓網友憤怒，直呼打小孩不是男人等語，更將Google評論洗一片負評，桃園警方晚間緊急通知當事人到案說明。

據悉，該名國小女學生因曾教其他小孩自傷，行為偏差狀況連連，繼父為及早導正其觀念稍嚴厲管教，當天是以紙張捲成柱狀打女學生，因此女學生並無明顯外傷。

女學生的媽媽將影片傳給阿嬤，原意是要表達已經有在管教女學生，殊不知阿嬤看不過去將影片外傳，目前社工師已經介入調查此案，評估是否有安置需求。

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