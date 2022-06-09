美製武器在烏東頓巴斯（Donbas）地區發威

0900:國際金融協會（The Institute of International Finance, IIF）周三說，到2023年底時，俄羅斯侵略烏克蘭帶來的漣漪效應，將毀掉15年的經濟收益。

據《今日美國報》（USA TODAY）報導，協會估計，俄羅斯今年的經濟會萎縮 15%，而2023 年將再萎縮 3%。

烏官員承認 俄軍目前攻佔北頓內茨克（Severodonetsk）大部分地區（圖/路透）

0752:烏官員承認 俄軍目前攻佔北頓內茨克大部分地區 被狂炸畫面曝光

綜合外媒報導，烏克蘭盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）週三承認，烏東關鍵戰略城市北頓內茨克（Severodonetsk）地區目前大部分被俄軍攻佔。

海岱說:「俄軍正在摧毀一切，他們轟炸平民居住的公寓。」在本周早些時候，他才表示烏克蘭特種部隊反攻控制了近一半的地區。但他說，當俄軍看到烏軍推進時，「他們用空襲和砲擊將該地夷為平地」，而由於猛烈的轟炸，烏軍只能從該地區中部後退。

而儘管戰情有所回落，但他也表示，目前仍控制北頓內茨克工業區，該工業區是郊區的一個關鍵區域。而由於北頓內茨克大部分遭俄軍攻佔，附近的西昌斯克（Lysychansk）也遭受到巨大破壞。兩地區被俄軍夾在盧甘斯克地區之中。