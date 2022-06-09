泰女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），2月和友人搭船出遊離奇墜河身亡，原本被警方認定為「意外」結案，卻在事發船上發現她的血跡，改以謀殺案重啟調查，她的母親找來有「泰國柯南」封號的Atchariya調查，竟指出Tangmo的腿傷是被刀刺入，接著再將她拋進水裡，讓整起案件又有了新發展。

Tangmo傳出墜河身亡後，警方將6名嫌疑人以「過失致死」罪名起訴，由於疑點諸多，始終無法平息外界討論聲浪，沒想到上月底Tangmo臉書竟更新發文，指出遭信任的朋友陷害，引起外界嘩然，隨後Tangmo母親密友Bang Jack坦承近來臉書發文都是他的傑作，主要是想逼兇嫌認罪，接著透露還原手機資料後，發現有被刪除的上千張照片，包括Tangmo死前被強逼拍的裸照，更指出經紀人是設局的共犯之一。

根據外媒綜合報導，Tangmo母親接著找來有「泰國柯南」之稱的Atchariya調查真相，他指出Tangmo屍體右邊大腿內側的傷口，深到連肌肉都露出，原先警方指稱是墜河遭螺旋槳劃傷導致，不過Atchariya找來法醫鑑定後，認為傷口平整，應該是遭利器所劃傷，加上監視器拍到同船的富二代曾拿K2小刀開酒，推測Tangmo腿被刀刺傷後，才被人從船頭拋入海中。

Bang Jack日前受訪時爆料Tangmo曾和經紀人多次發生爭執，沒想到經紀人竟主動道歉，並邀請她參加遊艇趴，但其實是要把她帶到飯店「賣給」某大人物，Tangmo驚覺遭設局後，意識到恐將遇害，過程中不斷拍照和錄音存證，他更透露Tangmo當晚8點多就被載去飯店，晚上10點多卻在臉書曬出和Krarit的合照，被質疑是混淆視聽，不過Bang Jack曾因詐欺前科逃到美國的背景遭起底，也讓可信度有待商榷。