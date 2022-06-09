大陸女星Angelababy(楊穎)2015年與黃曉明結婚，婚後育有1子「小海綿」，期間婚變傳得滿天飛，兩人終於在今年1月正式官宣結束7年婚姻，Baby一度被傳沒了老公當靠山，演藝工作會受影響，但事實證明她仍然活躍，上遍各大綜藝節目，有網友翻出她10年前受訪，文章標題寫著「我的臉會塌？十年後見吧！」，如今期滿驗收的時刻到來，她的近況曝光，讓網友震驚直呼：「時間就是最好的證明」。

Angelababy近年較常引發的議論，除了各式細微證據懷疑她婚變外，就是她上節目或出席活動，招牌神顏變化引人熱議，甚至登上熱搜，人氣一直居高不下的她，還經常被翻出未成名前的舊照，懷疑她整牙又整形等，輿論滿天飛，讓Baby忍無可忍，2015年親赴北京醫院接受專業檢查，證明自己沒整，但事後外型變化等相關話題仍不時被翻出討論。

Angelababy十年前被酸臉會塌，如今期滿正是檢驗的時刻，網友一看她近況驚呆，表示再戰十年沒問題。(取材自楊穎工作室微博)

近日，有網友翻出Baby於2012年接受《新京報》的採訪，聊到整形傳言，她表示聽過網友酸言「10年後她的臉就塌下來了」，讓她看了很想笑，回嗆10年後無論臉蛋塌不塌下來，也是她的事，「再說我又沒有挨那一刀，我怕你說什麼？那就10年後見吧！」。

如今10年過去，正是檢驗當年說法的時候，而Baby持續工作，一直有新照片曝光，網友們看了她的近況後紛紛留言「時間就是最好證明，再戰10年沒問題」、「不僅沒塌，還越來越好看了」、「楊穎純天然大美女」，但有些網友有不同的想法，覺得她還是有些地方產生差異，「妝容有點不一樣了」、「10年前和現在混血感比以前少」，而Baby過去曾在微博親回此事，表示：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋」，還撂話時間久了，大家會知道真相，等待還她清白的那天到來。