IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠ABF載板新產能陸續開出、客戶需求持續暢旺，2022年5月合併營收續「雙升」至121.55億元、連3月改寫新高。在載板需求持續暢旺及新產能陸續開出挹注下，公司對第二季營運正向看待，營收連5季創高有譜。

欣興公布2022年5月自結合併營收121.55億元，較4月111.57億元成長8.95％、較去年同期80.25億元成長達51.45％，連3月改寫新高。累計前5月合併營收540.24億元，較去年同期377.15億元成長達43.24％，續創同期新高。

欣興5月營收持續創高，投顧法人認為主要受惠ABF載板需求續旺、稼動率維持實質滿載水準，平均售價（ASP）續揚及新產能陸續開出，配合昆山子公司生產受封控影響逐步淡化，挹注5月營收維持良好成長動能。

展望2022年，欣興董事長曾子章在營業報告書中表示，受疫情、通膨及原物料問題、美中貿易、科技關係緊張及各國減碳政策等影響，全球經濟體不確定因素仍在，但在未來5G、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下，將帶動PCB產業、尤其是高階載板持續成長。

曾子章指出，欣興搭配與客戶的長期策略合作，將持續致力滿足客戶需求，開發藍海產品、優化產品組合，落實關鍵製程智動化，以持續提升集團營運成果及獲利能力，並大力推動ESG、重視節能減碳及預防災害，穩健永續經營。

外資近期對欣興展望則出現多空論戰。美系外資出具最新報告，看好欣興第二季營收將季增約9％、年增39％，有利的產品組合及匯率因素可望帶動毛利率提升至34.6％，使每股盈餘（EPS）有望突破4元。

然而，美系外資認為PC與伺服器需求降溫，使ABF載板供給缺口降至低於10％，雖然目前未見砍單，但未來幾季ABF載板漲勢可能暫緩。雖微幅調升今年獲利預期1％，但將明後2年分別調降14％、22％，評等自「加碼」降至「中立」、目標價自370元降至240元。

不過，亞系外資則認為，即使PC需求趨緩，小晶片（Chiplet）設計架構的滲透率提升，帶動ABF載板面積消耗增加趨勢不變，預期2022～2025年產能缺口仍達13～16％，對欣興維持「優於大盤」評等，目標價自370元調升至450元。