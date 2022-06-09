台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公告5月自結合併營收3.79億元，年增3.6%、月增3.08%；累計1-5月合併營收為19億，年增41.57%。

久陽表示，螺絲本業受惠於印度提高鋼品原料出口關稅及全球碳中和目標，在原料減少下各國鋼廠進行減產，但因各國基礎建設仍持續進行，使得接單量較上個月成長14%。出貨部分，公司持續優化產線稼動率、製程及包裝速度量能逐漸提升，出貨量預期可再增加。未來將加強力道整合集團資源，加速發揮經營綜效，對營運成長保持樂觀。

在轉投資部分，子公司榮福公司於本月2日經櫃檯買賣中心核准公開發行，下一步將致力於提升營運效率，創造穩健成長的事業體。子公司台鋼運輸持續擴展營業項目，新增化學品散裝船業務，除整合集團業務外，同步爭取相關配合業務，營運業績續衝。子公司台鋼環保，搭配集團內業務，規劃進行焚化爐底渣及事業廢棄物清運業務。

董事長孫正強表示，隨著各國基建計畫持續進行，鋼鐵產品需求穩定，有助螺絲本業穩健發展。轉投資事業方面，秉持「零廢棄、全循環」的使命，持續打造永續環保的價值鏈，善盡社會責任。