聯強(2347)五月營收重新回到300億水準，達322億元，再創同期新高，年增2.55%、月增8.52%。累計前五個月營收為1622億元，持續改寫歷史紀錄，年增8.28%。外資連5日賣超1.27萬張，但投信回頭力挺，周三股價收漲0.72%，再度重返70元關卡、5日線上。

五月份由於大陸嚴格封控的防疫政策較預期的延後解封，使得聯強大陸營收持續大幅衰退；聯強其他地區則未受到整體大環境動盪的影響，表現依然穩健，五月營收皆保持在同期高點，也較去年有所成長。

累計前五個月的營收表現，受到終端用戶消費心態趨於保守的影響，以終端用戶為主要市場的資訊家用與通訊業務，僅約略持平到小幅下滑；以企業與政府市場為主的資訊商用業務則持續強勁，年成長13%；元件業務因AIoT、高速運算等應用需求依然熱絡，大幅年增16%。

以單月來看，資訊家用與通訊業務均年減雙位數，資訊家用年減少22%、通訊年減少10%，資訊商用業務則年成長7%，IC元件更大漲逾31%。

聯強發言人杜書全日前表示，四大產品下半年也還是看好，IT商用最看好，今年營運再戰新紀錄，今年獲利增幅也有望高於營收成長。強打MSP客製化APP，目前已經有400多個客戶導入此系統。對於大陸的市場的機會，看好大陸新基建，積極投入數位化，公司配合大陸國產化，大陸國產品也占超過一半相當大的比重。