半導體設備零組件廠意德士科技(7556)8日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息2.4元、配股0.4元，合計派利2.8元。會中並完成4席董事、3席獨董全面改選，會後董事會推選闕聖哲續任董事長。

意德士科技2021年合併營收4.75億元、年增12.67％，稅後淨利1.01億元、年增達33.12％，每股盈餘（EPS）4.62元，均創歷史新高。毛利率41.76％、營益率24.64％，雖遜於前年42.5％、24.74％，仍雙創次高。

意德士科技董事長闕聖哲表示，疫情使遠距離學習及居家辦公等新生活型態因應而生，加速半導體產業發展需求。台灣因先進製程技術領先，意德士科技兼具在地化及零組件客制化優勢，核心競爭價值提升帶動業績穩定成長。

意德士科技2022年首季稅後淨利0.28億元，季減2.41％、年增達38.97％，每股盈餘1.31元，雙創歷史次高。5月自結合併營收0.51億元，月增5.55％、年增37.76％，再創歷史新高。累計前5月合併營收2.31億元、年增達28.18％，續創同期新高。

展望2022年，隨著全球疫苗覆蓋率提升，人民生活逐步恢復正常，全球經濟有復甦趨勢，而受惠5G、高效能運算（HPC）應用等市場需求的提升，科技應用產品需求持續暢旺。意德士科技期待5G相關及高效能運算應用的發展，將在未來幾年帶動半導體產業業務需求。

意德士科技先前法說時表示，由於客戶端需求成長，公司今年營運維持穩健、可望再創高峰，展望維持樂觀。其中，全氟密封材及真空吸盤2大主力產品銷售均可成長，主要針對成熟製程的維修產品預期維持穩定，其他關鍵零組件預期亦有微幅成長。

同時，意德士科技致力提升研發量能，持續投入開發產品新領域應用，並跟隨先進製程演進發展新型關鍵零組件。公司指出，2020年遷入的竹東新廠產能逐漸填滿，不排除提早規畫增建新廠，以因應增加未來成長動能。