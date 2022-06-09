長榮(2603)公布5月營收為584.64億元，月增4.03％，年增69.75％，僅次於今年3月的586億元，創下單月次高；累計前5月營收2854.89億元，年增87.64％。台驊投控(2636)也公布5月營收29.52億元，年增11％；前5月營收157.85億元，年增48.7％。

長榮5月營收優於預期，主要北美線長約貢獻效益。長榮表示，隨著上海6月陸續解封與復工，時序亦漸漸步入旺季，貨量可望逐步增溫，對於後市仍抱持正向看法。

台驊則指出，上海封控已有效抑制疫情擴散，並於6月復工復產，加上大陸電商進入年中618購物節，各地政府推出刺激消費措施有望推升需求，預期內貿運輸將率先加速恢復至封控前的運行狀態。

海運部分，目前SCFI運價指數自5月中旬止跌回升，美國商品消費依然強勁，美西勞工目前暫停談判，若美西罷工成真使運價重演去年飆風，將對減緩港口擁堵作業造成更大壓力。

空運市場在隨著各國逐步鬆綁邊境管制，上海復工拉貨力道開始增強，航空運能逐步恢復，出口艙位需求提升，預期運價仍將持續維持高檔。