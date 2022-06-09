信義誠品在房東統一(1216)以58.96億元買下環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場持分下，象徵原本願意繼續出租給誠品的兩位股東退出，信義誠品吹熄燈號的可能性越來越大。誠品生活(2926)再次表示，願以公開透明的方式進行租賃條件比較，請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益，願意再次考慮全球最大繁體中文書店存在社會效益，給予誠品生活一個公平考試的機會，這是誠品生活對於上述廣大顧客、出版社與品牌廠商所有合作夥伴應努力盡到的責任，希望統一、統一超(2912)、南紡(1440)、太子(2511)4家房東公司予以考慮，同時並提出4點聲明。

1、誠品信義店房東組成中，有四家皆為上市公司(統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設)，租賃合作緣分雖無法強求，結果盼盡可能照顧多方面有形及無形權益，過程與法理上則應符合上市公司之公司治理與股東權益。

2、誠品信義店每年人流量1200萬人次、合作中外文出版社4500家、合作品牌專櫃數百家。房東續約與否之通知時間，應本於情勢變更與誠信原則為之，此事對於所有顧客與經營者意義重大，才得有時間準備因應，如今眾所關注原因即為此。

3、誠品生活兩年前已著手進行多重推演與準備，若信義店續租爭取未果，目前在信義計畫區雖無同等量體之備案，但有其他選項方案，並將以未來2年內已簽約之北中南3家大型新展店傳承增益。

4、信義店取得成本高昂，以致統一關係企業自身亦僅願意以誠品生活固定租金之半價承租，期許保留誠品信義店獨特的文化場域價值，是誠品信義店持續熱情積極爭取續租主因，爾後續約與否，對誠品生活財務與營運不會構成重大影響。