松瑞藥(4167)攜手大陸華潤集團揮軍大陸厄他培南藥物市場，未來營運將增添成長動能。松瑞授權華潤在大陸厄他培南銷售權，未來還需要進行註冊以取得藥證，預估大約需要2年左右的時間。

松瑞藥昨(8)日和大陸百強醫藥工業企業排名前五名的華潤醫藥集團旗下華潤九新藥業，簽訂厄他培南藥物的大陸市場獨家銷售合約。松瑞藥指出，華潤九新在大陸抗感染藥物領域擁有豐富經驗與龐大通路優勢，雙方合作，可望加速厄他培南藥物引進大陸市場並帶動公司未來營運成長。

松瑞藥厄他培南履報佳績，目前在美國厄他培南市占率突破20%，已成為美國厄他培南市場中坐二望一的主要供應商。

據IQVIA最新資料(統計至2022年3月底)，厄他培南藥物的全球市場規模約3.6億美金，大陸市場次於美國市場，為全球第二大的厄他培南市場，市場規模為4千萬美金，年成長率達39%，顯示中國大陸市場正進入快速成長期。

松瑞藥總經理陳志芳表示，厄他培南為松瑞重磅產品，去年完成台南廠產能倍增計畫後，目前已成為原廠以外全球最大供應商。面對美國以外的全球市場，大部分只有原廠Merck在供應藥物，松瑞藥在產能倍增後，已積極爭取全球first generic的龐大商機。

陳志芳指出，松瑞藥已陸續完成加拿大、中南美多國、韓國、泰國、越南，甚至是中東的約旦、伊拉克、UAE等多個國家的行銷布局，目前也正與跨國藥廠進行歐洲市場的合約洽談，松瑞藥對於掌握厄他培南全球商機，十分有信心。