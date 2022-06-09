在上海、昆山解封，物流逐漸恢復正常下，聯德控股-KY(4912)公布5月營收達到7.1億元，年增59.56％，創下2018年11月以來新高，也是史上第四高表現；累計前5月營收27.66億元，年減2.93％。

聯德控股4月受到昆山封城，導致出貨不順，而昆山占整體營收約30～35％，4月營收幾乎反映台灣地區的出貨金額。在昆山解封後，物流逐步恢復正常，5月遞延效應發酵，帶動整體營收衝上7億元大關，其中，5月台灣佔整體營收65％，單月營收維持在4.6億元上下高檔水準，顯示台灣產能依舊在滿載狀況。而大陸地區物流雖然逐漸順暢，但還是未回到正常水準，預期遞延效應將延續到6月，6月營收可望優於去年同期。

聯德控股2021年底取得桃園市中壢區廠房及土地，第一季下旬已經正式投產，主要供應三家健身器材的訂單，目前新機種開始進入量產，有望帶動中壢新廠營收表現。