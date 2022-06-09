苗栗縣後龍鎮秀水里1棟透天民宅火警，造成趙姓女屋主母女2人受傷送醫。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮秀水里1棟3層樓透天民宅，9日凌晨3時許突傳火警，火勢延燒迅速猛烈，趙姓女屋主女兒被濃煙嗆昏倒臥2樓陽台，母親企圖上樓救女，但無法靠近，還被輕微灼傷，苗栗縣消防局據報出動後龍分隊等5個分隊11部救災救護車輛趕往，以雙節梯上2樓救出趙女，連同母親送往部立苗栗醫院救治，起火原因正由消警人員調查中。

9日起火的後龍鎮秀水里3樓透天民宅，住有趙姓母女2人，凌晨3時許發現屋內起火，火勢延燒迅速，2、3樓都冒出大量火苗，趙母逃往1樓後，發現女兒未下樓，趕緊上樓援救，但被火勢阻擋，無法上樓，趙母還被灼傷手部。

苗栗縣消防局119勤務中心據報，先派遣後龍分隊小隊長史乙翔率領各式救災救護車5部趕往現場，因火勢相當猛烈，勤務中心續派特搜、頭屋、竹南、西湖等分隊趕往支援，第2大隊大隊長曹春風也馳赴現場指揮救災。

後龍分隊到達現場，發現2、3樓全面燃燒，並發現趙女遭輻射熱濃煙侵害倒臥2樓陽台，消防人員除先過渡射水降低火場溫度，並即架設雙節梯到2樓，將受困趙女以搖籃式運送下樓脫離火場，趙母則意識清楚，趙女則意識不清手腳有3％2級燒燙傷，母女都由救護車送往部立苗栗醫院救治。

火勢延燒半個小時後撲滅，消防人員清理火場，正調查起火點及原因。