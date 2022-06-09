臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團於5日清晨抵台，7日由總統蔡英文親自接見。蔡7日下午即在臉書發文，直呼：「歡迎民主好朋友斯洛伐克來訪！」並指出雙方攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民。此消息引熱議，大批網友留言抨擊，台灣疫情持續延燒，蔡卻關心外人更勝自家人，狠酸「果然選舉要到了，什麼演員都可以請的出來，除了拜登」。

蔡英文7日下午4時在臉書發文表示：「歡迎民主好朋友斯洛伐克來訪！」蔡指出，斯洛伐克國會勞倫契克副議長（Milan Laurencik）、友台小組歐舒斯基主席（Peter Osusky）、布拉提斯拉瓦省德若巴省長（Juraj Droba），組成跨黨派代表團來訪總統府，表達對台灣的重視和情誼。

蔡英文強調，期待台灣和斯洛伐克，在全球關注的議題上，建立更緊密的夥伴關係；就如同台灣和斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民。相信未來，台灣和斯洛伐克能夠跟理念相近的國家一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。

此文湧入超過4100則留言，討論熱烈。除了部分支持留言外，大多是批評聲浪：「看這個節奏，果然選舉要到了」、「要選舉了，什麼演員都可以請的出來，除了拜登」、「我們民主好朋友知道妳防疫做得不好嗎？」「一個跟我們生活在不同時空裡的總統」、「今天就po了三篇了。辛苦總統了」、「大內宣好棒棒，自我感覺良好，人民無感」、「很多人都走了，妳還在忙著跟外國人搞關係？可以多關心關心自家人嗎？」「總統，妳有看到那些因為疫情在跟死神搏鬥的孩子們嗎？」