房價居高不下，買房又得背負數十年的房貸，令許多有意購屋的民眾卻步，一名女網友表示，13年前和先生打拚買房，為了負擔生活開銷及房貸，兩人省吃儉用，如國內旅遊盡量不過夜，不走高速公路、趁賣場優惠一次性大量採買、外食以單點為主等，短短8年時間就繳清房貸，還存下百萬，日常開銷公開後，網友全傻眼，「過得那麼辛苦幹嘛呢？」

原PO昨（8）日於《爆料公社-匿名公社》指出，和先生結婚已13年，結婚沒多久兩人就計畫買房，150萬的頭期款，她和先生各負擔一半，後來2個小孩陸續出生，她在家當了2年的全職媽媽，一家四口的開銷，全靠先生一個月5萬的薪水支撐。

原PO表示，家庭固定開銷為房貸2萬、生活費2萬、奶粉尿布6千、保險1萬及車貸1萬，零零總總相加逼近7萬元，每個月真的入不敷出，為了減輕房貸壓力，也為避免無形花費而透支，她把身上僅有100萬存款全數拿去還房貸，因此房貸只剩不到300萬，她也在二寶出生半年後，就回歸職場工作。

原PO說，開始工作後家中經濟有了改善，但只要一有錢，她和先生一定拿去還房貸，她分享夫妻倆省錢5秘訣，如國內旅遊盡量不過夜，能走省道就不走高速公路、賣場優惠推出優惠，一次性大量購買生活必需品、三餐以便當店、鍋貼水餃店、麵食館等相對便宜的外食為首選、能買單點就不買套餐等。

原PO也分享開伙的省錢料理，包括煮咖哩飯，約80元的肉片，30元的馬鈴薯，紅蘿蔔及50元的咖哩塊，另外還能煮鹹粥，60元的絞肉，40元紅蘿蔔香菇切碎，再加上白米一起煮，100元就能搞定一餐，若是想吃麵類，就可以煮雲吞麵，一盒12顆雲吞45元，29元的青菜，35的鳥蛋，30的麵條，一樣可以讓一家四口飽餐一頓，她透露，「我們就這樣子過了7、8年時間，除了還清房貸，也存下了百萬存款」。

原PO說，隨著孩子們漸漸長大，家裡經濟也慢慢地寬裕，目前先生收入為6萬元，自己的薪資約3萬，和2個月年終約15萬，扣掉家庭花費5萬元，一年能存下40至50萬，她認為自己房子買得早，房貸壓力與現在相比，相對輕鬆很多，再加上精打細算，才能在40歲繳完房貸，並存下百萬。

貼文曝光後，不少網友看得瞠目結舌，「過得那麼辛苦幹嘛呢？」、「其實走省道並不會比較省錢，油耗跟磨損都比高速公路來的多」、「理想跟現實，很難在平行宇宙裡」、「這也太難了吧！妳能這樣生活真的很強」、「好厲害！早點買房，有規劃很讚」。