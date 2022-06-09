周四召開股東會的豐興(2015)5月營收37.73億元，年增10.79%、月增2.98%，優於預期。受惠5月下旬廢鋼報價由下跌轉持平，且國內營建需求仍強，下游業者看好今年下半年鋼市回溫，備庫存的意願提高，帶動豐興營收優於預期。國際廢鋼價格進入6月後又開始下跌的跡象，法人預估，2022年獲利可能下滑目前評價並未偏低，維持豐興的投資建議為中立。

周三外資轉賣超、自營商轉買超，土洋法人對作多日，股價78元區間震盪，仍穩居5日線之上。

豐興5月營收37.73億元，年增10.79%、月增2.98%，單月自結合併營業利益3.41億元，年減15.8%，稅前淨利為3.61億元，月減1.36%、年減11.51%，每股稅前淨利約0.62元。累計前5月合併營收173.85億元，年增21.82%，營業利益17.67億元，年增13.56%，稅前淨利18.74億元，年增16.76%，每股稅前淨利約3.22元。

觀察國際廢鋼價格走勢，雖然5月下旬價格呈現持平，但進入6月之後跌勢又有重新開始的跡象。目前廢鋼價格每公噸約430美元左右，較5月底下跌約4~5%。仍處在近五年的相對高檔位置，但已低於俄烏戰爭爆發時的水準。預期國際的鋼鐵價格雖有供給減少的利多，但短期的需求下滑及相關鋼鐵產品價格高檔回落等因素影響，法人預估，短期業者的利差將縮小。

考量國內營建需求強勁雖可推升出貨，但利差縮小2022年獲利可能下滑，目前評價並未偏低，法人維持豐興的投資建議為中立。