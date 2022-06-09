台星科(3265)5月營收3.70億元，年增65.71%、月增7.35%，創下歷史次高、同期新高紀錄；前5月營收16.86億元，年增48.46%。周三股東會，承認110年度盈餘分派案，每股配息2.3元，以周三收盤價53.6元計算，現金殖利率4.29%。

新興科技領域進入快速發展階段，將帶動先進封測製程的需求，除了5G世代滲透率的提升外，高速運算成為新時代的發展的重點需求項目，包含超級電腦、伺服器、雲端運算、邊緣運算等高速運算產品。台星科續與客戶保持密切合作積極投入相關技術及產能，以滿足客戶未來的需求。

台星科今年度經營策略及方針，面對產業快速變化和不確定的外在環境影響，公司仍持續專注於高偕半導體封裝及測試領域研發投入，保持高階技術上與客戶產品的需求持續緊密配合。整合資源降低生產成本及提高生產效率，提供客戶完整性測試及封裝服務，積極開發新客戶，確保企業的營收及獲利續成長。

依據產業景氣及參考各專業預測機構對半導體業及封測產業的預測，新興科技領域對於半導體產品的採購需求仍將維持高檔，加上先進製程半導體供不應求的結構將延續之情形下，預期台星科2022年度銷售數量及營收仍將審慎樂觀。

IC封測業，在全球疫情反覆而持續帶動居家辨公及遠距教學模式需求帶動下，從雲端到終端電子產品需求暢旺，加以5G高頻通訊機潮對也帶動高階系統級封裝強勁的需求；受中美科技戰的影響，台灣半導體供應鏈仍有機會持續受益於大陸重整供應鏈下的去美國化商機，預期將持續帶動我國晶圓級封裝及測試的需求成長。