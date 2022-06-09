葡萄王(1707)5月營收10.1億元，月增21.7%、年增9.7%，創今年單月及歷年同期最高紀錄；前5月營收38.9億元，年增6.5%，為歷年同期最佳表現。雖然上海葡萄王5月在中國仍受封控管制影響下業績停滯，但台灣事業體子公司葡眾、母公司台灣葡萄王表現持續暢旺，二事業體聯手補足中國大陸市場下滑，帶動本月營運創佳績。

葡萄王三大事業體中子公司葡眾5月表現最亮眼，營收年增24.9%，創今年單月新高，前5月年增13.9%。受本土疫情增溫，帶動益生菌及提升保護力相關商品需求提高，其中樟芝益銷售更是成長95%以上，超出預期；其他明星產品康爾喜益生菌、康爾喜(N)、995也同樣保持強勁成長態勢，進而推升營收創佳績。

台灣葡萄王在疫情嚴峻期間，單月營收較去年同期幾乎持平，前5月營收年增7.9%。近期台灣學術研究靈芝功效與新冠病毒之關聯性登上國際期刊，相對帶動葡萄王靈芝王的銷售需求。海外代工本月因客戶調整出貨期程，部分訂單延至6、7月出貨，整體動能仍樂觀正向。

上海葡萄王5月持續受封控政策影響，工廠全面停工，導致營收減少。隨著6月1日正式解封，復工之際優先以24小時3班制趕製客戶訂單，以追上封控期間所停滯落後的生產排程，後續除加強提升出貨量之外，也將積極拜訪客戶為下半年的銷售需求做布局規畫。

展望下半年，葡萄王生技表示，集團多元、多角化經營模式已展現優勢，隨著全球疫情高峰趨緩，上海復工後訂單及出貨量將持續回穩，台灣事業體需求依舊強勁，目前整體營運朝著原本制定之目標前進，全年營收可望逐季增高樂觀以待。