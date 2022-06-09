小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。繼妖鎳之亂，市場又傳「俄勢力入侵」。市場盛傳，正遭西方國家制裁的俄羅斯低價鋼品，最近透過大陸貿易商大舉銷台，初估扁鋼胚和熱軋數量超過10萬公噸，已嚴重破壞鋼鐵市場秩序，引起中鋼和中下游相關鋼廠的高度關注。

【1】俄鋼疑洗產地 低價銷台

因受美國等西方國家制裁，俄羅斯鋼材無法正常經由黑海出口，就輾轉透過大陸貿易商將低價鋼胚和熱軋成品大舉銷往台灣等亞洲市場，且自俄烏開戰至今共有二批貨成交，估計數量超過10萬公噸。

【2】遠洋航線合約價翻漲 長榮5月營收次高

貨櫃航運業步入產業高峰，長榮8日發布5月合併營收達584.64億元，為歷史次高，年增69.75％，月增4.03％；累計前5月合併營收為2,854.88億元，年增87.64％。

【3】大摩： 台積化解科技硬著陸擔憂

台積電股東會上重申2022年營收增長三成展望，呼應摩根士丹利證券預測，不僅打響台股超級股東會第一炮，大摩更看好，台積電樂觀言論有助化解部分投資人對科技需求「硬著陸」之疑慮，看好目前報酬風險比有吸引力，維持「優於大盤」投資評等與780元股價預期。

【4】Fed動態指標 浮現衰退警訊

財經網站《CNBC》報導，根據聯準會（Fed）最新GDP動態追蹤指標顯示，第二季美國經濟成長預估下修至0.9％，整體趨勢看跌。這意味在歷經第一季萎縮後，該國正逐漸接近衰退邊緣，因為一旦連續兩季呈現負成長，就符合衰退的經驗法則定義。

【5】震撼市場 比亞迪電池打入特斯拉

大陸新能源汽車與電池產業鏈有巨大變化，比亞迪高管日前親口表示，公司即將供應電池給特斯拉（Tesla）。此舉將衝擊特斯拉與大陸電池供應商寧德時代的合作體系，這場中美新能源車三角關係引發業界關注。