美國一名26男子持槍意圖謀殺最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）遭捕，警方在他身上發現一支半自動葛洛克十七（Glock 17）手槍、一把作戰用刀及戰術背心。他告訴警方，自己不滿最高法院關於墮胎權的裁定，同時擔心卡瓦諾可能支持放寬槍械管制。

聯邦檢察官表示，當地時間8日凌晨1時5分，26歲男子羅斯克（Nicholas John Rosk）從加州錫米谷（Simi Valley）搭乘計程車抵達卡瓦諾位於馬里蘭州切維契斯（Chevy Chase）住家，當時有2名在場巡警發現他的行蹤，羅斯克不予理會，繼續沿著街走。不久後，蒙哥馬利（Montgomery）報案中心接獲羅斯克來電自首，並稱自己有輕生念頭。

蒙哥馬利縣警到場後，羅斯克尚未掛斷電話。根據聯邦調查局書面證詞顯示，羅斯克告訴警方，他不滿最高法院可能推翻墮胎權裁定，而在德州尤瓦迪（Uvalde）小學槍擊案後他感到不安，認定卡瓦諾會支持放寬槍械管制，因此決定前來犯案，並打算在殺害卡瓦諾後自殺，他認為如此將可「為人生賦予意義」。

羅斯克已受到起訴，罪名是意圖謀殺大法官。馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）同日發表聲明，指他上月曾要求司法部長賈蘭德（Merrick Garland）加強大法官住家外維安。因為在最高法院可能推翻「羅訴韋德案」草案外洩後，卡瓦諾及其他一般認為是保守派的大法官家外都陸續有示威抗議。

霍根呼籲兩黨領導人強烈譴責這類行為，「法官能夠履行職責而無須擔心自己與其家人的安危，對我國憲法制度而言至關重要。」賈蘭德受訪指出，他上月就已下令全天候加強對所有大法官住所的維安，並與聯邦調查局、聯邦法官等高層會面，確保能對大法官提供「各種程度的保護」。

白宮新聞秘書尚皮耶表示，總統拜登「以最嚴厲的措辭譴責這個人的行為，並感謝執法部門迅速將其逮捕」。共和黨籍聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）則要求拜登親自譴責針對大法官的暴力和威脅。

國土安全部報告前一天才指出，有關墮胎法案的主要意見書草稿上月初曝光後，支持和反對墮胎權的兩派人士都曾公開煽動暴力，導致大量政府官員受到威脅，增加了極端暴力的風險。