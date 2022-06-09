「醫界王陽明」賴弘國與趙筱葳（Ivy）、阿嬌（鍾欣潼）離婚後感情受到關注，而和阿嬌離婚時曾脫口不再婚，未料竟在今年2月中旬證實與Alice梅開三度，6年內結婚3次的他，對另一半保護到家，公布喜訊時都未讓女方露臉，而8日分享聚餐照終於大方露出老婆正臉照。

賴弘國與阿嬌（鍾欣潼）離婚後私生活受到關注，他和另一半Alice交往過程非常低調，直到女方在私人IG貼出Cartier鑽戒，甜喊WOO！ Yes,I do.」才曝光他的喜訊，據瞭解，Alice是前阿聯酋航空空服員，目前從事科技業；原不想結婚的他，在大陸有醫美事業經常當空中飛人，讓他覺得辛苦又寂寞，而Alice卻想辭掉工作陪他待在大陸，讓他大為感動，因此有了定下來的想法，而在求婚時女方已懷孕，事後他受訪時坦承8月中將升格當爸，或許他藏不住即將當爸喜悅，昨8日竟大方曬出老婆開深U正臉照。

對此，賴弘國曬出Alice照片中，可以見到Alice穿著黑色細肩深U洋裝，長髮披肩氣質出眾，並對著鏡頭展現甜美笑容，同時手放在胸前，剛好遮住即將在8月生產的孕肚，但從她纖細的身材一點都看不出懷孕，讓朋友也直呼留言誇賴弘國「老婆也太正」。