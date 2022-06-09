假如這是「綠衫軍」塞爾提克搞出的小動作，這未免也太離譜了！隨著總冠軍賽G3在9日來到塞爾提克主場TD花園開打，勇士賽前進行熱身投籃之際，不少球員發現籃框出現過高(高約兩英寸)的情況，連忙跟塞爾提克主場工作人員要求才獲調整改善，順利完成賽前投籃訓練。

千萬別小看這個籃框高了幾英寸的狀況，因為隨著總冠軍賽即將開打，勇士球員假如在籃框高度不正常的情況下練投，自然投籃手感將跟實際比賽時不同，坦承自己沒發現的勇士總教練科爾不禁開玩笑，「好在今天比賽半夜進行(波士頓與舊金山之間時差3小時)，還有時間調整籃框。」

隨後科爾不禁詢問在場媒體，「現在已經調整好了吧？」當獲得肯定答案之後，科爾說：「這種事情經常都有可能發生，但球員們總是可以及時發現，畢竟他們是球員，一定可以及時發現的。」話中的感覺似乎並不認為這次的籃框過高狀況將會影響比賽。

至於勇士的傷兵球況，包含伊戈達拉、小培頓與歐托波特等出賽存疑的球員今天都將可以出賽，塞爾提克出賽存疑的羅伯特威廉斯，則跟史馬特、傑倫布朗、塔圖、荷福德一起先發上陣，看來傷勢已無大礙。