遠傳(4904)、桃園市政府資訊科技局合作，結合AI科技與每日防疫資訊，於桃園市民卡LINE官方帳號推出「防疫智能QA」，民眾只要在對話框輸入文字問題，就可與智慧聊天機器人文字對話互動，獲得即時防疫訊息。此項措施為遠傳透過科技防疫問題集的龐大知識庫，並依據實際詢問紀錄持續以AI技術增強功能，打造文字QA智慧機器人，增加多元諮詢防疫資訊管道，可滿足大量民眾諮詢需求，成為桃園市府防疫的強力後盾，打造便民的智慧生活服務。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，遠傳以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術投入智慧城市創新應用，遠傳在疫情期間透過我們的研發技術與資通訊整合能力將醫療科技落實於診間、病房、居家、社區、緊急醫療領域，以科技提升民生醫療福祉，協助各地方政府推動防疫。遠傳很高興能攜手桃園市政府資訊科技局，運用數位科技力，將自身資通訊、AI智能經驗投入防疫新應用，期盼藉由即時互動資訊提供，能緩解第一線客服人員量能壓力，並以最新科技回應民眾對於市政服務的期待，共創防疫資訊新生活。

「桃園市民卡」LINE官方帳號在此次疫情中扮演資訊整合入口的角色，彙整桃園市的防疫資訊、防疫關懷包登記服務、電子居家隔離單線上下載，而最新上線的「防疫智能QA」則是將市民常遇到的防疫問答集，結合遠傳AI科技，支援防疫話務，並由資訊科技局每日更新防疫資訊，可即時回答民眾疑問、減輕民眾焦慮感，更能透過科技降低客服人員的負擔。

疫情期間遠傳透過科技打破藩籬提供溫暖服務，包含「智能客服愛瑪」是應用AI語句識別技術打造「有個性、有溫度」的24小時智能服務，能快速解決用戶電信問題。此外，遠傳自去年協助亞東醫院開設通訊診療門診，今年則進一步與亞東醫院、台灣微軟合作，開發為居家照護與防疫服務的AI客服機器人，提供民眾疫情相關QA資訊，讓民眾輕鬆找到問題並解惑。遠傳也將持續運用科技並與醫療院所、政府機關合作，共同守護民眾健康，提供居家防疫更完善的科技服務。