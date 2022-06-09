特力(2908)集團5月合併營收為34.8億元，年增11.2%，新冠疫情致使供應鏈持續不斷面臨斷鏈、缺工、運費上漲等挑戰，特力貿易始終能維持出貨穩定，為貿易事業的成長動能增添柴火，零售事業持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。

特力集團5月合併營收為34.8億元，年增11.2%，累計前5月合併營收為161.88億元，年減10.9%。

就兩大事業體來看，在貿易事業體部分，由於第1季貿易出貨排程遞延至本月完成出貨，加上原本排定之產品出貨排程未變，貿易事業體5月營收為21億元，較去年同期成長10.8%，占整體營收比重60%。

在零售事業體方面，去年5月全台進入三級警戒導致基期較低，且本土疫情升溫開啟了遠端教學與居家辦公，使家居消費和防疫清潔相關需求增加，5月營收為13.2億元，較去年同期成長12.2%，佔營收比重38%，顯示特力零售多元化的產品線佈局得宜，發揮綜效滿足客戶全方面的需求。

特力表示，隨著全球疫苗施打普及率提升以及口服疫苗問世，與疫情共存成為全球共識方向，歐美多國紛紛取消限制措施，再加上中國各地將解封運輸物流恢復正常，既有出貨排程也按規劃進行，可望帶動接下來貿易出貨動能；新冠疫情發生以來，在供應鏈持續不斷面臨斷鏈、缺工、運費上漲等挑戰下，特力貿易始終能維持出貨穩定，也讓貿易客戶的滿意和信任度持續穩定上升，也為接下來貿易事業的成長動能，增添柴火。

目前本土疫情開始出現緩和趨勢，特力零售事業將密切觀察疫情後續發動態以及以家業價值鏈為思考中心耕耘，除了提供居家硬裝、軟裝商品線以亦以貼近客戶生活的情境，持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。