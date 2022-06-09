台南歸仁9日清晨4時40多槍聲大作，綽號「斌仔」的男子與洪姓男子昨晚於安平喝酒，酒後爆發口角，經朋友勸離原各自返家，但兩人愈想愈氣，嗆賭約在歸仁圓環輸贏，斌仔帶小弟吳姓男子到場，雙方互開35槍，歸仁警方巡邏聽見槍聲大作，趕赴現場，兩方人馬已散去，身中3槍的洪男由楊姓友人開車送往奇美醫院，搶救宣告不治，吳男被丟包在成大醫院，現仍救治中，警方正追緝主嫌斌仔到案。

歸仁警方指出，這起槍擊案發生在6月9日凌晨4時40，巡邏員警在歸仁圓環附近簽巡邏箱時，聽到槍聲大作，抵達現場，只見洪、吳二人均中彈受傷，將洪嫌送往永康奇美醫院急救，但仍宣告不治，吳嫌則被丟包送往成大醫院，到院時已無意識，目前仍救治中。警方在現場找到35顆彈殼，顯見雙方經過一番「激戰」。

警方目前已掌握全案肇因斌仔與洪男因口角衝突，衍生這起槍擊案，現正沿線調閱監視器偵辦，追緝主嫌「斌仔」到案。警方調閱監視器發現現場有1黑1白2輛轎車離開。