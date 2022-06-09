藝人紀曉君跟老公孫庭浩結婚6年多，育有一女「波妞」，常透過臉書和歌迷分享生活點滴的她，日前表示確診新冠肺炎，還因此喪失味覺，不過最令她感到無奈的是「別人確診出來都變瘦，只有自己是變胖」，坦言因此不敢出門。

紀曉君表示確診後舌頭麻麻的，由於沒味覺連吃到太鹹的食物都沒反應，不過卻是容易有飢餓感，甚至常常餓到胃痛，由於食量變的很大，導致體重直線上升變的超胖，不僅臉腫而是全身都腫，還曬一張素顏自拍照直呼：「沒修容看看我多腫，輪廓都不見了」，更無奈表示：「很奇怪人家確診出來都變瘦，包括我老公， 我確診結果變胖，臉超腫好醜喔，不敢出門」，但也強調不能歸咎於確診，自己還是必須振作起來。

紀曉君確診後食量大增，表示體重直線上升胖到不敢出門。(紀曉君臉書)

對此，網友紛紛留言：「沒關係啦⋯我們家瘦了，但是出關後又胖回去了」、「最漂亮的部落媽媽，老公愛妳就好」、「姐勇敢撐下去啦」、「還是正到不行啊」、「有人確診胃口大，有人沒胃口」、「早日恢復正常味覺」、「很自然~依舊是很美的臉蛋喔」、「只是中年婦女而已，偶像麻麻」。

去年受疫情影響，紀曉君搬回台東生活，不過女兒孫波妞卻在學校遭霸凌，讓她氣到表示不能接受孩子無緣無故被這樣對待，氣到揚言要老師和對方父母一起解決，更撂下狠話：「再不行，抱歉我就自己解決了」。