白冰冰25年前遭逢愛女白曉燕遭綁架撕票身亡，喪女之痛過去多年，最近才漸漸平息，沒想到近日有網友私訊恐嚇謾罵她，不僅稱她是自找的、母債女還，又揚言要取白冰冰性命，嚇得她隨即報案，幸好警方昨(8日)已宣告逮捕嫌犯，還在住處發現有毒品，對此，白冰冰今凌晨除了感謝警方協助，也直言：「毒品害人，但不嚴明的法治更害人」。

昨林口警分局通報鎖定留言者的IP位址後，已在五股的住家逮捕嫌犯，現場還查獲毒品，然而嫌犯不認罪，喊冤稱是其妻子盜他帳號發文，而警方偵詢後將陳嫌依毒品危害防制條例與刑法恐嚇、妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦，後續將持續追查共犯，釐清案情。

白冰冰遭留言恐嚇。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

對此，昨白冰冰曬出該名嫌犯騷擾他的截圖訊息，該人不僅留言酸白冰冰：「你要永遠活在悲傷的記憶」、「我想在你傷口上狠狠撒鹽」，又私訊說出更恐嚇性的字句，例如：「砍死你，你讓我想吐，心裡想洩憤就抓你」等，對此，白冰冰嘆氣說距離該網友留言其實已經一個月了，當時她就報警，只是不想公開，總之感謝警方努力辦案，終於順利抓到嫌犯。

白冰冰發文感謝警方協助破案。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

白冰冰進一步說，嫌犯是一對吸食毒品的夫妻，平時亂槍打鳥到處恐嚇，「對於這種躲在暗處的人，我們真的會心生恐懼，不知他意欲為何？」，她更認為不嚴明的法治比毒品更糟，「就算重大刑案也常輕判饒恕，何況這種吸毒恐嚇者，報警只是必要的程序，但是對未來案情的發展，不知法官會如何審理？」

對此，網友回應她：「冰冰姐您是正道的，該做就做，不需心軟，也是保護自己，保護他人」、「冰冰姐要加油，我知道妳很勇敢，祝妳健康平安」、「現在很多吸毒者，中毒很深整個人，空空瘋瘋，連自己的父母都敢殺，販賣毒品者，應該要判處重刑，才能嚇阻毒品危害社會」、「冰冰姐加油，支持妳，新聞有看到，還說謊是老婆做的，誇張，社會病態很嚴重」。

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